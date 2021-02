Biographie

Née à Rheinfelden en Allemagne le 29 juin 1963, Anne-Sophie Mutter est l’une des très grandes violonistes de notre temps depuis 35 ans. Enfant prodige, elle le fut. Mise devant un clavier dès l’âge de cinq ans, elle lâche le piano pour le violon où elle excelle puisque six ans plus tard, alors qu’elle n’a que onze ans, elle se fait remarquer par Herbert Karajan au Festival de Lucerne où elle joue des sonates avec son plus jeune frère Christoph au piano. Subjugué autant par le son étonnant de la très jeune violoniste que par son assurance et sa maturité exceptionnelles, Karajan décide de la prendre sous son aile et la fait jouer avec le Philharmonique de Berlin. Un an après, en 1977, il la présente au Festival de Pâques de Salzbourg, tandis que Daniel Barenboim avec l’English Chamber Orchestra la propulse sur la scène anglaise. S’ensuit un premier enregistrement chez Deutsche Grammophon à quinze ans — des concertos de Mozart sous la direction de... Karajan. Sa carrière s’est lancée comme d’un coup de baguette magique. Outre Karajan, sa rencontre avec Mstislav Rostropovitch, dont la perfection artistique reste pour elle un exemple permanent, fut également très enrichissante. Formée par Erna Honigberger, élève de Carl Flesch, Anne-Sophie Mutter est dotée d’une oreille particulièrement aiguisée. Encore fillette, elle a déjà une idée très précise de la sonorité qu’elle veut entendre sortir de son instrument. Son jeu brille par une technique exemplaire qu’elle habille d’une grande intensité émotionnelle, où rien ne semble être laissé au hasard, parfois peut-être au détriment d'une certaine spontanéité. Jouant entre autres sur deux Stradivarius, l’Emiliani de 1703 et le Lord Dunn-Raven de 1710, Anne-Sophie Mutter s’est forgée une solide renommée d’interprète du répertoire contemporain dont plusieurs ouvrages lui sont dédiés. À l'aise dans tous les styles, elle possède un répertoire très large couvrant quatre siècles, dont témoigne son importante discographie. Qobuz, 12/2013