Biographie

Anne Sylvestre (née Anne Beugras à Lyon le 20 juin 1934) a mené deux carrières : celle de chanteuse pour adultes et celle de chanteuse pour enfants. À l'écart des médias dominants, elle a su fidéliser un public adulte et proposer de très nombreux albums et spectacles. Son public d'enfants n'a, quant à lui, jamais eu la chance de la voir en concert car Anne Sylvestre réserve ses Fabulettes pour les disques. Pensionnaire du label EPM depuis 2004, la chanteuse a droit à une Intégrale de 15 CD en 2008. En 2013 paraît l'album Juste Une Femme, suivi en 2015 de Carré de Dames, en collaboration avec Agnès Bihl. En 2017, un nouveau coffret de 19 CD, 60 Ans de Chansons ! Déjà ? récapitule son parcours de six décennies en studio. © ©Copyright Music Story Anne-Claire Duchossoy 2017