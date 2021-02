Biographie

Réputée à parts égales pour ses travaux engagés, son féminisme et ses influents disques pour enfants parmi lesquels l'incontournable série des Fabulettes à partir de 1962, l'autrice-compositrice-interprète Anne Sylvestre (née Anne-Marie Thérèse Beugras à Lyon en 1934) s'impose dans les années 50 sur le circuit des cabarets avant d'attirer l'attention d'un plus large public grâce à son titre "Mon mari est parti", extrait d'Anne Sylvestre chante..., premier album de 1961 publié chez Philips. Dès lors la chanteuse, aussi à l'aise sur scène que sur les plateaux d'émissions de variétés, se constitue un solide socle de fans qui la suivront au fil d'une discographie pléthorique marquée par des titres comme "Les Gens qui doutent", et ce jusqu'à son décès en 2020 à l'âge de 86 ans. © TiVo