Biographie

Fille d'un peintre néerlandais et d'une mère bretonne, Anne van der Leeuw est née à La Haye (Pays-Bas), le 11 décembre 1939, ou en 1943 selon certaines sources. Révélée en 1967 avec la « Ballade en novembre », Anne Vanderlove a rapidement connu les vicissitudes de l'industrie musicale qui l'ont amenée à auto-produire une dizaine d'albums suivants et gérer elle-même ses tournées. Chanteuse au répertoire poétique et parfois engagé, elle bénéficie d'un retour au devant de la scène avec les albums La Vie S'en Va (1981) et Partir (1984). En 1993, mariée depuis deux ans à un détenu, elle est arrêtée en flagrant délit lors de l'attaque à main armée d'une banque à Laon. Condamnée à une année de prison, elle reprend sa carrière de chanteuse à sa libération. Ses albums des années 2000, plus confidentiels, attirent néanmoins un public fidèle entre Escales (2000), Femme de Légende (2003) et Rue Columbus (2010). Elle décède dans le Finistère le 30 juin 2019. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019