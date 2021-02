Biographie

Née en 2011 à Cologne et baptisée d'après ses trois membres fondateurs Christopher Annen (guitare), Henning May (chant, piano, accordéon, ukulele, guitare) et Severin Kantereit (batterie), la formation allemande AnnenMayKantereit apparaît sur la scène musicale avec une recette mêlant indie folk et rock portée sur le groove, le tout saupoudré d'instruments traditionnels et servant de canevas au baryton bluesy d'un May qui chante le plus souvent dans sa langue natale. Suite à une véritable campagne YouTube le voyant se produire dans des endroits aussi variés qu'une rue, un bateau ou une forêt, le groupe livre son premier album en 2013, AMK, et consolide sa réputation sur scène pour revenir avec Alles nix Konkretes en 2016, puis Schlagschatten en 2018 et un chapelet de singles au fil de 2019. © TiVo