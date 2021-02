Biographie

Né à La Haye le 17 février 1934 sous le nom d'Anne Bijlsma et décédé à Amsterdam le 25 juillet 2019, le violoncelliste néerlandais Anner Bylsma participe du renouveau de la musique baroque, jouée sur instruments d'époque, à partir des années 1960. Avant d'étudier au conservatoire royal de La Haye, le jeune musicien fait son apprentissage musical auprès de son père, violoniste, tromboniste, compositeur et chef d'orchestre. Initié au violoncelle baroque par son professeur Carol Van Leeuwen Boomkamp de 1950 à 1955, il trouve sa voie et se fait engager en 1958 comme violoncelliste solo à l'Opéra des Pays-Bas. En 1959, Anner Bylsma remporte le 1er prix au Concours international Pablo Casals de Mexico. Il devient alors, de 1962 à 1968, le violoncelle solo de l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. Musicien actif dans le renouveau de la musique ancienne et baroque sur instruments d'époque, il accompagne Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, les frères Wieland et Sigiswald Kuijken, et enregistre une version restée fameuse des Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach (1979). À partir de 1970, il exerce la double fonction de professeur aux conservatoires de La Haye et d'Amsterdam. Il crée une petite formation variable de trois à huit musiciens, l'Ensemble Archibudelli, et consacre une grande partie de son temps aux répétitions et à l'enregistrement, en solo, en petit ensemble de musique de chambre ou avec orchestre. Il joue aussi bien des oeuvres du répertoire baroque que des pièces classiques, romantiques ou modernes. Pour le répertoire baroque, il utilise un violoncelle Goffriller de 1695 et pour le répertoire moderne un Pressenda de 1835. Pour son second enregistrement des Suites de Bach (1992), il joue sur un Stradivarius de 1701, le Servais (du nom de son précédent utilisateur, Adrien-François Servais), prêté par le Smithsonian Institute de Washington. Un documentaire de Claude Mouriéras, Une leçon particulière (1987), lui est consacré. Marié à la violoniste Vera Beths et père de deux enfants dont la documentariste Carine Bijlsma, Anner Bylsma meurt à l'âge de 85 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019