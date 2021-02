Biographie

Artiste atypique et indéfinissable, Annette Peacock n'est pas du genre à se laisser enfermer dans une catégorie. La chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste américaine s'illustre avec son mari Paul Bley avant de voguer en solo dans les marges des styles jazz, funk et rock. Pionnière du synthétiseur Moog qu'elle utilise dès 1964, l'auteure du barré I'm The One sorti en 1972 réédite l'exploit avec X-Dreams en 1978. Si la suite n'est pas toujours à la hauteur de sa réputation, chaque sortie est attendue et scrutée par les fans et la critique. L'album Acrobat's Heart publié par ECM en 2000 est une nouvelle preuve de l'originalité de cette artiste rare élevée au statut de culte. L'opus suivant 31:31 sorti en 2006 attend toujours son successeur. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015