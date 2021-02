Biographie

Depuis 1999, cette interprète mène son personnage déluré et son imaginaire coloré aux quatre coins du Québec, où elle fait le bonheur des enfants dont elle est la star. Equivalent contemporaine d'une Dorothée ou d'une Chantal Goya en France (d'autant qu'à l'instar du duo Debout-Goya, Annie Brocoli coécrit ses chansons avec son partenaire à la ville), elle a été récompensée plusieurs fois au gala de l'ADISQ, dans la catégorie disques pour enfants avec Annie Brocoli Dans l'Espace (2001) ou encore Annie Brocoli Dans Les Fonds Marins (2003). En plus des albums, spectacles et films d'animation musico-éducatifs, elle présente également son propre programme jeunesse à la télévision québécoise.