Biographie

Après l'échec commercial de We Too Are One, la chanteuse d'Eurythmics Annie Lennox annonce qu'elle prend deux ans de congé sabbatique pour avoir un enfant. Entre-temps, le groupe est tranquillement dissous, Annie Lennox a un bébé, puis commence à travailler sur son premier album en solo. Diva arrive en 1992 et laisse apparaître une chanteuse plus calme, plus mûre, avec l'intention de toucher un public de variété ; il se vend à plus de deux millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Suit un recueil de reprises intitulé Medusa en 1995. Elle revient huit ans plus tard avec Bare, l'un des albums les plus forts et les plus personnels de sa carrière. Songs of Mass Destruction sort en 2007. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo