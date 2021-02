Biographie

Elle n’était pas la plus célèbre des chanteuses de jazz mais Annie Ross restera comme une voix essentielle des fifties et des sixties, populaire notamment au sein du trio qu’elle forma, entre 1957 et 1962, avec Jon Hendricks et Dave Lambert puis en solo.Née Annabelle Allan Short à Londres le 25 juillet 1930 et arrivée aux États-Unis à l’âge de 4 ans, la Londonienne qui s’est éteinte le 21 juillet 2020 chez elle à Manhattan était la fille de comédiens, certains du potentiel de leur fille qu’ils surnommaient la Shirley Temple écossaise ! Le jazz ne fut pas son unique terrain de jeu et elle apparaitra dès son plus jeune âge dans diverses productions hollywoodiennes, jouant même le rôle de la petite sœur de Judy Garland dans Presenting Lily Mars en 1943. Mais son rôle le plus marquant car quasi autobiographique reste celui que lui offre le réalisateur Robert Altman en 1993 dans le film Short Cuts, dans lequel Ross est une chanteuse de jazz héroïnomane tombée dans l’oubli…Elle passe les années 50 dans la jazzosphère, en Amérique comme en Europe, fréquente la pianiste Mary Lou Williams, le batteur Kenny Clarke (avec qui elle aura un fils) et enregistre quelques albums sous son nom avec des pointures comme les saxophonistes Gerry Mulligan et Zoot Sims et le trompettiste Chet Baker. C’est le tubesque Twisted de 1952, qui se retrouvera sur l’album King Pleasure Sings/Annie Ross Sings, en fait un morceau bebop de 1949 du saxophoniste Wardell Gray sur lequel elle plaque des paroles vocalisées comme du jazz, qui la rendra populaire. Un classique repris des années plus tard par Joni Mitchell, Mark Murphy, Bette Midler, Marlena Shaw et Crystal Waters.Mais en 1957 son association avec Dave Lambert et Jon Hendricks la propulse au sommet des charts. Pour la première fois, l’enregistrement multipiste fut utilisé pour capter des voix, les trois chantant leurs paroles en imitant les instruments de l’orchestre : Annie Ross pour la trompette et le piano, Hendricks et Lambert pour le saxophone, le trombone et la section rythmique. Une association magique pour un album magique, Sing a Song of Basie, très populaire dès sa sortie. Le nouveau vocabulaire vocal établi par Lambert, Hendricks & Ross influencera de nombreux chanteurs comme Kurt Elling, Al Jarreau ou le groupe Manhattan Transfer et pas exclusivement jazz d’ailleurs, et brillera sur de somptueux albums comme Lambert, Hendricks, & Ross ! : The Hottest New Group In Jazz en 1960 et High Flying with L, H & R en 1962, l’année où Ross, de plus en plus rongée par l’héroïne, est remplacée par Yolande Bavan.Sentimentalement, sa relation avec le charismatique Lenny Bruce fut aussi pleine de turbulences. Elle racontera que le comédien et comique allumé écrivait sur les sacs à vomis des avions « Je t’aime » avant de les lui poster ! L’après Lambert, Hendricks & Ross est assez instable, entre tentatives de désintoxication, mariage avec le comédien Sean Lynch (qui se tue sur la route en 1975), ouverture d’un cabaret à Londres en 1964 puis faillite et tournages aléatoires (Straight On till Morning en 1972, Alfie Darling en 1976, Funny Money et Superman III en 1983, Balance maman hors du train en 1987, Démoniaque présence en 1988, Pump Up the Volume en 1990)…Short Cuts d’Altman eut l’avantage de réveiller sa carrière, lui permettant de se produire à nouveau dans des clubs de jazz. En 2001, Annie Ross prend la citoyenneté américaine et sa vie atypique devient une pièce de théâtre, Twisted: The Annie Ross Story, en 2006. Une vie qui se termine seulement quatre jours avant de souffler ses 90 bougies, rongée par l’emphysème et les problèmes cardiaques. © Marc Zisman/Qobuz