Biographie

Sans crier gare, le groupe canadien Annihilator a tracé son chemin dans le domaine du thrash et du speed metal. Formée en 1984 à l'intiative du guitariste et chanteur Jeff Waters, la formation connaît de multiples changements de musiciens tout au long d'une carrière discrète mais efficace. Plébiscité dès son premier album Alice in Hell (1989) et surtout Never, Neverland (1990), Annihilator connaît ensuite des hauts et des bas que rattrapent les albums King of the Kill (1995), Refresh the Demon (1996), All for You (2004) et Metal (2007), comptant parmi les réussites du groupe. En 2010, l'album Annihilator, suivi d'un passage au festival Hellfest, témoigne de cette vigueur retrouvée avec la contribution du chanteur Dave Padden, présent jusqu'à l'album Feast (2013). C'est un groupe une nouvelle fois refondé autour du leader qui enregistre Suicide Society (2015). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015