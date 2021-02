Biographie

Né à Tunis en 1957, Anouar Brahem a activement contribué à une révolution dans la manière d'appréhender et d'utiliser l'instrument traditionnel que constitue le Oud. S'appuyant sur la culture qui lui a été transmise via l'apprentissage de son instrument ainsi que sur une solide culture jazz, Brahem livre des compositions à cheval entre les deux mondes, opérant une fusion ennivrante de sonorités comme sur le très remarqué Le Pas du Chat Noir en 2002 paru chez ECM, mais également sur un certain nombre de travaux pour le cinéma comme pour le film Ce n'est qu'un début en 2010. © TiVo