Biographie

Fille de la légende indienne Ravi Shankar, Anoushka a pu profiter des enseignements de son père et devenir une grande joueuse de sitar, lui permettant de se bâtir une solide carrière solo autour de la musique indienne ainsi que d’autres genres musicaux très diverses. Anoushka Shankar nait à Londres en 1981 et commence à suivre les enseignements de son père dès l’âge de neuf ans. Elle se retrouve très vite à performer à ses côtés dans ses nombreuses tournées à travers le monde. Encore adolescente, elle joue déjà au Carnegie Hall et au WOMAD festival. Il faudra attendre 1998 pour assister à la publication de son premier album solo Anoushka alors qu’elle n’a que dix-sept ans. L’opus suivant paraît deux ans plus tard et s’intitule Anourag. Continuant sa carrière de jeune prodige, elle publie en 2001 l’album Live at Carnegie Hall puis collabore avec de nombreux artistes internationaux tels que Sting, Lenny Kravitz, Joshua Bell ou Herbie Hancock. L’album world fusion Rise sort en 2005 et lui vaut une nomination aux Grammy Awards où elle devient la première femme indienne à y proposer une performance. Elle se fait ensuite aider par le pionnier du courant asian vibes, Karsh Kale, et revient sur le terrain de l’expérimentation avec l’album Breathing Under Water en 2007. Vient ensuite Traveller en 2011, sur lequel l’artiste explore les similarités et les différences entre la musique classique indienne et le flamenco. Elle joue ensuite de la sitar sur la seule symphonie jamais composée par son père : Ravi Shankar : Symphony. L’album est enregistré avec l’Orchestre Philharmonique de Londres en 2012. En 2013, Anoushka Shankar publie Traces of You incluant trois chansons sur lesquelles elle chante en duo avec sa demi-sœur, Norah Jones. L’album constitue un hommage à son père décédé l’année précédente à l’âge de 92 ans. Anoushka Shankar revient ensuite en 2015 avec Home sur lequel elle revient au bercail de la musique indienne et magnifie l’art du raga transmis par son père. © LG/Qobuz