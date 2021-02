Biographie

Anthony B est un des meilleurs représentants du courant dancehall dévoué au culte Bobo Ashanti. Clairement son dancehall est avant tout le véhicule d'un message politique et religieux. Ses débuts en 1996 sont tonitruants avec Real Revolutionnary qui contient le dantesque « Fire Pon Rome ». Très prolixe, Anthony B enchaîne les albums autant que les tournées. Sur scène ses prestations dégagent une énergie et un engagement prodigieux. Rien qu'en 2008, sortent The Pow Pow Trilogy, True Rastaman, Life over Death et Rise Up, ce dernier décalé à 2009 pour permettre aux fans de souffler. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015