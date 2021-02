Biographie

Doté d’un charme indéniable de gentleman britannique, Anthony Strong est un chanteur, pianiste, compositeur, arrangeur s’inscrivant dans la lignée d’un Jamie Cullum ou d’un Harry Connick Jr. Avec sa superbe voix de crooner et son jeu de piano gorgé de swing et de jazz flirtant élégamment avec la pop, Strong offre une musique énergique et séduisante. Anthony commence sa formation grâce à des bourses d’études lui permettant de suivre des cours dans trois des plus grandes écoles de musique d’Angleterre. Il s’intéresse d’abord à la musique classique pour ensuite se tourner vers le piano jazz. Ses premières obsessions sont les œuvres d’Oscar Peterson, Bill Evans, Wynton Kelly ainsi que les prestations de Frank Sinatra, Mel Trome et Nat King Cole. En toute logique, il se met rapidement à chanter lui aussi et à développer son jeu de scène qui caractérise ses shows. Depuis sa signature chez le label français Naïve Records en 2013 et la sortie de son album Stepping Out la même année, il a été désigné par la presse anglaise comme un « nouveau talent majeur » et a pu entamer une tournée mondiale passant notamment au festival Jazz in Marciac en France et au Litchfield Festival aux Etats-Unis.En 2015, sort son deuxième album On a Clear Day, enregistré en big band et pour lequel il a écrit les arrangements et les orchestrations. Le répertoire se veut old school (des standards de jazz et de classique) tout en s’aventurant du côté des grands noms de la pop et de la soul : Stevie Wonder, Elvis Costello, Michael Jackson…Avec sa technique pianistique hors pair, sa voix très sûre et son style bien à lui, Anthony Strong ne cesse d’affirmer sa place dans le paysage musical. © LG/Qobuz