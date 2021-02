Biographie

Membre du Big Four avec Metallica, Megadeth et Slayer, Anthrax se démarque pourtant nettement de ses congénères de la scène thrash californienne. Formé à New York, le groupe manifeste une ouverture rare sur la scène metal de l'époque, collaborant avec Public Enemy ("Bring the Noise", 1991) ou les Beastie Boys, et multipliant les reprises venant de tous horizons. Suite au départ de Neil Turbin et Dan Lilker, Anthrax livre ses classiques entre 1985 (Spreading the Disease) et 1990 (Persistence of Time) dans son line-up historique constitué de Scott Ian, Charlie Benante, Frank Bello, Dan Spitz et Joe Belladonna. Suite à la parenthèse John Bush marquée par le solide The Sound of White Noise (1993), Belladonna opère un retour en 2010, validé en 2016 par le succès de For All Kings. © TiVo