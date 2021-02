Biographie

Chant limité, tenue de scène proche de l'effondrement, inspiration impertinente, rejet des valeurs qui conduisent une génération de l'école à la faculté et de la faculté au bureau, références transatlantiques à des symboles qui ne parlent même pas comme nous (l'écrivain Jack Kerouac et, de toute évidence, Bob Dylan) : on voulut voir en Antoine l'annonciateur fleuri des évènements de Mai 68 avec ses célèbres « Elucubrations » de 1966. La suite de son parcours, nimbé d'individualisme, démontre surtout que le chemin est long de la gaudriole à la révolution. Avec Demain Loin en 2012, Antoine livre son premier album de matériel original depuis vingt-cinq ans. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015