Biographie

Issu d'une famille à la fibre artistique développée, le Belge Antoine Chance est autant inspiré par les Anglo-Saxons de Simon & Garfunkel ou Coldplay que par les français Alain Souchon et Les Innocents. Il part étudier la musique à Chichester en Angleterre, puis fait un détour par le commerce en ouvrant un bar en Belgique. La musique est la plus forte et Antoine Chance forme le groupe Coco Royal en 2010. Ce début de carrière l'incite à se diriger vers une carrière solo. Antoine Chance franchit le pas entouré par des professionnels renommés comme Renaud Letang, Jacques Duvall ou Vincent Taeger. Le résultat est une pop rock francophone de haut calibre, représentée par l'album Fou en mars 2014. Un an plus tard, Antoine Chance reçoit l'Octave de la musique d'artiste de l'année en Belgique. Antoine Chance donne son premier concert en France le 1er avril 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015