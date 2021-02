Biographie

Antoine Clamaran fait partie des DJs français historiques, aux côtés de Laurent Garnier. Il débute sa carrière au légendaire Whisky-a-GoGo dans les années 80, avant de sévir au Palace puis au Queen. Antoine Clamaran devient naturellement un des remixeurs les plus recherchés, il remixe aussi bien des artistes que les titres de ses collègues DJs. En 2002, Antoine Clamaran participe au projet King of House pour des remixes de Michael Jackson. Son propre album Release Yourself se classe No 7 au Top en 2002. Son titre « Gold » est No 21 des ventes début 2009, en attente d'un prochain album. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015