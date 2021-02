Biographie

Issu de Rouen, en Seine-Maritime, le chanteur français Antoine Elie apparaît sur la scène musicale au milieu des années 2010, attirant l'attention avec sa reprise du "Fusil" de SCH, titre finissant au programme d'un premier maxi éponyme chez Polydor publié en 2018 et imposant la personnalité d'un écorché vif à la plume riche et sensible. Annoncé par les singles "Clopes, sky-cola", "La Boîte" et "La Rose et l'armure", le premier album du chanteur voit le jour en 2019 sous le titre Roi du silence, décrochant des entrées dans les charts français et wallons. © TiVo