Biographie

Antoni Wit, l'un des chefs d'orchestre les plus réputés de Pologne, a étudié la direction avec Henryk Czyz à l'Académie de Musique de Cracovie. Il a ensuite poursuivi ses études musicales avec Nadia Boulanger à Paris. Il est également diplômé en droit à l'Université Jagellonne de Cracovie.Immédiatement après avoir terminé ses études, il fut engagé comme assistant à l'Orchestre Philharmonique de Varsovie par Rowicki Witold. Après avoir remporté le deuxième prix au Concours international Herbert von Karajan à Berlin (1971), il est devenu un chef d'orchestre adjoint au patron de cette concurrence.Plus tard, il a été nommé chef d'orchestre de la Philharmonie de Poznan, a collaboré avec le Théâtre de Varsovie Grand, et de 1974 à 1977 a été directeur artistique de l'Orchestre philharmonique de Poméranie, avant sa nomination en tant que directeur de la Radio Polonaise et Orchestre et le Chour de télévision à Cracovie, de 1977 à 1983.De 1983 à 2000, il a été directeur artistique du National Polish Radio Symphony Orchestra à Katowice, et de 1987 à 1992 il était le chef principal, puis premier chef invité de l'Orchestre Philharmonique de Gran Canaria.En 2002, il est devenu directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique de Varsovie et du Chour. Depuis la saison 2010/11, il est le premier chef invité avec le Navarra Orchestre symphonique de Pampelune.