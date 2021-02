Biographie

Né en Angleterre en 1959 de parents d'origine italienne, Antonio Pappano grandit aux États-Unis où il entreprend des études de chef d'orchestre après l'apprentissage du piano. Assistant de Daniel Barenboim au Festival de Bayreuth, il dirige le Norwegian Opera en 1990 puis est nommé à la tête du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. En 2002, à seulement trente-neuf ans, il devient le plus jeune directeur du Royal Opera House de Covent Garden (Londres). Spécialiste de l'art lyrique romantique, il dirige plusieurs productions de Wagner (Tristan et Isolde), Verdi (Le Trouvère, Don Carlo), Puccini (La Bohême, Rondine, Tosca, Madame Butterfly) ou Massenet (Werther, Manon), avec entre autres Roberto Alagna, Angela Gheorghiu et José Van Dam. En 2011, Antonio Pappano est fait Chevalier des Arts et des Lettres. Directeur de l'Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile à Rome depuis 2005, il enregistre dix ans plus tard l'opéra Aïda de Verdi avec Anja Harteros et Jonas Kaufmann.