Biographie

Batteur depuis sa plus tendre enfance, Antonio Sanchéz (Mexique, 1971) étudie au Berklee College of Music de Boston puis s'installe à New York où il démarre une carrière qui le voit accompagner quelques ténors du jazz (Chick Corea, Charlie Haden, Toots Thielemans, Joshua Redman, Christian McBride). Membre du Pat Metheny Group, il sort son premier album Migration en 2007, promptement suivi de Element (2008), et enseigne son art en université et en masterclasses. Après Live in New York at Jazz Standard (2010) et New Life (2013), Three Times Three (2014) s'articule autour de trois trios comprenant Brad Mehldau et Matt Brewer, John Scofield et Christian McBride, Joe Lovano et John Patitucci. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015