Biographie

Né en Californie, le chanteur\auteur/compositeur Antony avait l’impression d'être un outsider parfait jusqu'à ce qu'il tombe sur l'image de Boy George sur la couverture de the Culture Club datant de 1982 pour son premier album. Après s’être installé à New York en 1990, où il a trouvé un monde plus ouvert à sa sensibilité d’ avant-garde et sa nature sexuellement ambiguë, il a commencé à percer dans la musique. Il a finalement formé Antony and the Johnson et a lancé leur premier titre éponyme reconnu par la critique avec le label Durtro de David Tibet en 2000, suivie d'une longue réussite acclamée de singles et d'albums complets. © James Christopher Monger /TiVo