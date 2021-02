Biographie

Au royaume du metal le fan est roi, et même faiseur de rois comme en témoigne la fabuleuse histoire d'Anvil. Le groupe canadien a réussi a sortir treize albums depuis 1981, sans jamais rencontrer la véritable notoriété. Anvil vivote même, lorsque Sacha Gervasi un fan et roadie devenu réalisateur consacre au groupe le documentaire Anvil! The Story of Anvil en 2008. Dès lors, Anvil se trouve projeté à l'avant scène et ouvre en 2009 pour AC/DC ou Saxon. Les auteurs des honorables Metal on Metal (1982), Forged in Fire (1983), Back to Basics (2003) et This Is Thriteen (2009) sont enfin récompensés de n'avoir jamais lâché la rampe d'une scène qu'ils aiment plus que leur vie même. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015