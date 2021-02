Biographie

Richard David James est une énigme de la musique électronique. La multiplicité des identités de l'artiste - Polygon Window, AFX, ou encore Blue Calx - n'a d'égal que la diversité des paysages sonores que nous donnent à voir ses expérimentations. Ce n'est pas un hasard si le Guardian l'a présenté comme « La figure la plus inventive et la plus influente de la musique électronique contemporaine ». Ambient, electronica, IDM, techno, drum'n' bass. Autant de styles que l'on rencontre au gré des productions de l'Irlandais. Une richesse qui ne serait possible sans une certaine virtuosité au maniement des machines. Armé de séquenceurs et de boîtes à rythmes, James dissèque la matière sonore et la transforme au profit d'une musique tantôt déstructurée et complexe, tantôt épurée et planante. Aphex Twin se démarque dans sa capacité à se réinventer au fil des années, ce qui fait de lui un artiste d'autant plus inclassable. Si pour le New York Times, son impressionnante discographie a posé les jalons de la musique classique du XXIe siècle, l'aventure n'est pas terminée. Richard D. James disposerait de plus d'une centaine d'heures de musique enregistrée non publiée à ce jour.