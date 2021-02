Biographie

Eicca Toppinen, Max Lilja, Antero Manninen et Paavo Lotjonen forment Apocalyptica en 1993, et se font connaître au niveau international en 1996 avec Plays Metallica by Four Cellos, combinant leurs origines symphoniques formelles avec leur passion pour le hard rock et le heavy metal. L'album touche les mordus de musique classique comme les métaleux, et lance une carrière improbable qui intègrera par la suite des musiciens talentueux, des chants, une contrebasse et des percussions, des morceaux originaux avec un zeste de reprises ponctuelles pour faire bonne mesure. © Jason Ankeny /TiVo