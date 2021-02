Biographie

Né Sascha Ring à Quedlinburg en 1978, le producteur electro allemand Apparat fonde le label Shitkatapult avec Marco Haas, alias T. Raumschmiere, en 1999 et livre deux ans plus tard son premier long format, Multifunktionsebene, suivi de près par Tttrial and Eror (2002) et Duplex (2003). Dès lors très demandé, Apparat livre une série de remixes et de collaborations allant de l'expérimental au dancefloor avant d'opérer un virage indietronica dès 2005 avec les remarqués Orchestra of Bubbles avec Ellen Allien (2006) et Walls (2007). Très en verve à ce stade de sa carrière, Ring livre en compagnie de Modeselektor et sous l'alias de Moderat un premier effort éponyme de 2009, suivi par deux autres recueils en 2013 et 2016. En 2019, c'est sous son alias d'Apparat qu'il revient avec LP5. © TiVo