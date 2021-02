Biographie

Les Danois d'Aqua sont une exception dans le monde de la dance music, ils bâtissent leur carrière sur des tubes non seulement dansants mais aussi empreints d'une pop légère et gonflée d'humour. Encore plus fort, Aqua est en passe de réussir le plus difficile des paris, celui d'un retour en fanfare après une longue séparation. Formé en 1989, Aqua est célèbre pour ses titres « My Oh My », « Barbie Girl », ou « Doctor Jones » présents sur l'album Aquarium (1997). Aquarius en 2000 bénéficie d'un succès moins large et Aqua se sépare en 2001. L'incroyable retour se produit en 2009 avec « Back to the 80's » sorti à l'occasion d'un Greatest Hits, le succès est tel que c'est un nouvel album qui est prévu en 2010. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015