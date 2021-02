Biographie

Arash est un producteur d'origine iranienne et azérie établi en Suède. Il est numéro un en Suède dès son premier single « Boro Boro » sorti en 2004. L'année suivante, l'album Arash connaît lui aussi un succès conséquent, tandis qu'il place plusieurs de ses titres dans les charts internationaux, notamment « Temptation », qui intègre les charts finnois, allemand et suisse. En 2008, Donya souffre de l'absence de tube conséquent. En 2009, Arash défend les chances de l'Azerbaïdjan à l'Eurovision avec la chanteuse AySel sur « Always ». En 2012, il s'associe à Sean Paul pour « She Makes Me Go » qui enflamme les hit parades, particulièrement en Allemagne où il se classe cinquième du top des ventes. Il multiplie alors les collaborations étonnantes, comme « OMG » avec Snoop Dogg ou encore « Goalie Goalie » avec Pitbull pour l'hymne de la coupe du monde 2018. Entre temps, il a publié un nouvel album, Superman, qui accentue l'influence du reggaeton et de la dance sur sa musique. En 2020, il revient avec « Mary Jane », un single qu'il co-signe avec Ilkay Sencan. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020