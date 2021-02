Biographie

Quintette parisien créé en 2008, Arat Kilo s'est spécialisé dans l'éthio-jazz, un micro genre qu'il fait revivre avec quelques pincées de dub sur un premier mini-album homonyme paru en 2009. Deux ans plus tard, A Night in Abyssinia rassemble quelques stars comme le dépositaire Mulatu Astatke, la chanteuse malienne Rokia Traoré et le rappeur canadien Socalled, pour un festival de sons épicés. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015