Biographie

Figure de proue des groupes montréalais ayant émergé du Mile-End dans les années 2000, les membres d'Arcade Fire ont connu la consécration dès leur premier album, Funeral, décrété album de l'année 2004 par le populaire site de critiques Pitchfork. Nommé plusieurs fois aux Grammys, gagnant de l'album de l'année pour son troisième opus, The Suburbs, le groupe fait preuve d’une popularité et d’une créativité toujours à leur sommet depuis ses débuts, conservant un son à mi-chemin entre le rock et la musique orchestrale, et récoltant des fans aussi illustres que David Bowie en chemin. Vous trouverez toujours à Montréal quelqu'un prêt à vous dire qu'il était fan de ce groupe auréolé de l'étiquette cool dès leur premier EP, « avant qu'ils ne soient connus ».