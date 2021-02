Biographie

Axé autour des français Yoann Pinna et Florentin Cabezon et du suisse Jérôme Achermann, Arcadian est un trio pop révélé au grand public à la faveur de sa participation à la cinquième saison de la version française du télé-crochet The Voice sur TF1. Décrochant un contrat chez Universal, le groupe livre son premier maxi en 2017, Folie arcadienne, porté par son morceau titre et donnant corps à une recette lumineuse et légère utilisant les voix entremêlées des trois chanteurs au fil de onze morceaux dans sa version normale et quinze dans sa déclinaison Deluxe. Deux ans plus tard, en 2019, le trio revient sur le devant de la scène avec les singles "Bonjour merci" et "Petit à petit". © TiVo