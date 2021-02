Corelli: Violin Sonata in E Minor, Op. 5, No. 8 – Paganini: Centone di Sonate, Op. 64, No. 1, MS 112 – Brindle: Sketches (5) – von Call: Serenade, Op. 84 – Schubert: 36 Originaltänze, Op. 9, D.365 & Sarasate: Romanza Andaluza, Op. 22