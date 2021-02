Biographie

C'est après avoir expérimenté ensemble les différentes formations de musique de chambre que Antje Weithaas, Daniel Sepec, Tabea Zimmermann et Jean-Guihen Queyras ont fondé le Quatuor Arcanto. Les quatre musiciens, liés par leur amour de la musique mais aussi par leuramitié, ont bientôt attiré l'attention du monde musical.Depuis le succès de leur premier concert à Stuttgart en 2004, le quatuor s'est produit au Beethovenhaus de Bonn, au Théâtre duChâtelet, aux Schloßfestspiele de Ludwigsburg et aux festivals d'Helsinki, d'Edimbourg et de Montreux, ainsi qu'au Wigmore Hall de Londres, à la Philharmonie de Cologne, au Concertgebouw d'Amsterdam, au Konzerthaus de Vienne et à l'Auditorio Nacional de Música de Madrid, entre autres. Rapidement, des tournées les ont menés au Japon et en Israël. Au cours de la saison 2008/09, l'ensemble faisait ses débuts au Rheingau Musik Festival, au Kunstfest de Weimar, à la Tonhalle de Zurich et à la Philharmonie de Berlin. Une seconde tournée au Japon ouvrait pour Arcanto la saison 2009/10. Suivit une série de concerts en tant qu'artistes en résidence au Wigmore Hall de Londres, auxquels l'ensemble a invité Jörg Widmann, Silke Avenhaus et Olivier Marron. À l'automne 2010, une tournée les conduisit en Amérique du Nord.Après un premier enregistrement consacré aux Quatuors à cordes n° 5 et n° 6 de Bartók, accueilli favorablement par la critique internationale, leur seconde parution présentait le Quatuor op. 51 n° 1 et le Quintette op. 34 de Brahms, avec Silke Avenhaus au piano.