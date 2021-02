Biographie

Apparus sur la scène metal britannique en 2004 avec un mélange de metalcore, de death metal et de mathcore, Architects entame sa carrière discographique en 2006 avec Nightmares, suivi de plusieurs autres efforts de Ruin (2007) à All Our Gods Have Abandoned Us (2016) avec un fléchissement temporaire en 2011 sur The Here and Now vers une formule moins agressive. © TiVo