Biographie

Compositeur et interprète discret, Areski Belkacem est surtout connu pour ses collaborations avec Jacques Higelin ou Brigitte Fontaine dont il est le compagnon et fidèle pourvoyeur en musiques. Cette activité régulière ne l'a pas empêché de travailler pour le théâtre, le cinéma, et de sortir quelques disques sous son seul nom, de Un Beau Matin en 1970 au Triomphe de l'Amour en 2010.