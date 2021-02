Biographie

Ari Hoenig est un fougueux et mélodique batteur de jazz de la scène new-yorkaise, dont la réputation n'a cessé de croître depuis le début des années 2000. Avec son Ari Hoenig Quartet, il est devenu depuis 2002 l'ambassadeur d'un punk bop, mélange de hard bop et de free jazz. Il s'est aussi beaucoup illustré aux côtés du pianiste Jean Michel Pilc (le Hoenig-Pilc Project). Il est enfin arrangeur et compositeur et a, à son actif, six albums à son nom, depuis son premier Time Travels (2000) en passant par The Painter (2004), jusqu'à Lines of oppression, sorti en 2011 chez Naïve. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015