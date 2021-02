Biographie

Après le fabuleux destin musical de Miley Cirus, il paraissait logique que d’autres vedette de la télévision américaine profiteraient de la voie ouverte par cette dernière pour emprunter une carrière musicale.Née en Floride en 1993, Ariana Grande connait s’habitue très tôt aux projecteurs puisqu’elle participe à seulement 15 ans à la comédie musicale 13 à Broadway dans le rôle de Charlotte. S’en suit le personnage de Cat Valentine dans la série Victorious (2010 – 2013) puis dans un spin-off appelé Sam & Cat (2013 - 2014). En parallèle, elle participait aux musiques de la série et fait un featuring avec Mika en 2012. C’est en 2013 que sort The Way, le premier single de la chanteuse où participe de rappeur de Pittsburg Mac Miller. La même année est publié Yours Truly, album acclamé par la critique l’imaginant comme l’héritière de Maria Carey. 2014 marque le retour de l’ancienne actrice avec My Everything. Encore une fois, Ariana grande est adoubée et s’offre une tournée mondiale.Troisième album de l’artiste floridienne, Dangerous Woman voit le jour en 2016 et témoigne de la maturité de la chanteuse allant sur sa vingt-troisième année. © RB/Qobuz