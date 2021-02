Biographie

L’ancienne choriste de Daniel Bélanger a connu un immense succès avec son premier album Aquanaute en 2002. Caméléon, Ariane Moffatt a beaucoup évolué musicalement au gré de ses albums. Tout en restant toujours ancrée dans un registre pop, elle a exploré le reggae sur Montréal ou la synthpop à la Chromeo sur Debout, par exemple. Si son plus grand succès de début de carrière, Poussière d’ange, traitait d’avortement, elle a aussi évoqué, au fil de sa riche carrière, des maux de notre société (la violence sur Les tireurs fous, l’abus de pouvoir sur La statue). Depuis son aventure bilingue MA en 2012, sa pop baigne davantage dans l’électro et ses spectacles sont plus dansants, misant sur l’énergie entraînante et l’habituelle bonne humeur de la chanteuse.