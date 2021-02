Biographie

Multi instrumentiste inscrit dans la grande tradition des excentriques américains, Ariel Pink (Ariel Marcus Rosenberg, 1978) commence à produire ses oeuvres en 1996 et enregistre son premier album The Doldrums en 2000. Avec des références allant du rock obscur à la variété pop des années 1970, il bricole un rock lo-fi et psychédélique qui hante les albums Scared Famous (2007) et Before Today (2010). Après Mature Themes (2012), son dixième album Pom Pom paraît en 2014. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015