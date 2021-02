Biographie

Née Arielle Sonnery de Fromental à Norwich dans le Connecticut, Dombasle passe l'essentiel de sa jeunesse au Mexique où son grand-père est ambassadeur de France. Elle s'installe en France pour étudier et son physique avantageux et ses nombreux talents la mènent au cinéma. En 2004, alors populaire en tant qu'actrice de télévision et de cinéma ainsi que chanteuse, elle se marie avec le philosophe Bernard-Henri Lévy. La même année, elle sort Amor Amor, un album de reprises qui voit le jour sur le marché américain en 2006. © Marisa Brown /TiVo