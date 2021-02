Biographie

Armand Amar est un compositeur basé à Paris, qui est bien connu pour ses musiques de films et de spectacles de danse. Né à Jérusalem en 1953, il a grandi au Maroc. Fasciné par le lien entre la musique et la performance physique, Amar trouve un moyen d'expression dans son travail avec le chorégraphe et anthropologue sud-africain Peter Goss. Les compositions d’Amar pour Goss donnent lieu à des collaborations avec plusieurs autres troupes de danse célèbres, et avec l'atelier de théâtre de Patrice Chéreau. En 1994, Amar compose la bande originale du film de Michel Blanc, Grosse fatigue, et en 1997, la musique de Miracle à l'Eldorado pour la télévision. En 2002, le célèbre cinéaste Costa Gavras propose à Amar de composer la musique de son film Amen, la première d'une longue série de bandes originales écrites et produites par le compositeur. © Mark Deming /TiVo