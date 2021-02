Biographie

DJ et producteur de trance progressive dont les travaux évoquent des pionniers du synthétiseur comme Klaus Schulze ou Jean-Michel Jarre, Armin van Buuren est né le 25 décembre 1976 à Leiden aux Pays-Bas. Son premier hit, "Blue Fear", sort chez Cyber Records en 1995, et en 1999, grâce au succès de "Communication", il est signé chez AM:PM. Il monte cependant également son propre label, Armid, en 1999. Fin 2003, van Buuren a trouvé le temps non seulement d'établir le record du monde du plus long DJ Set (12 heures et demi dans un club de La Haye), mais également de terminer ses études de droit et de sortir un premier album, 76. © David Jeffries /TiVo