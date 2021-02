Biographie

Artiste lyrique de par ses études de chant à la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles (avec pour maîtres James Bowman, Noël Lee, Sena Jurinac…) puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (classe de Mireille Alcantara), Arnaud Marzorati a travaillé un très large répertoire, de la musique baroque à la création contemporaine (Donatoni, Eötvös) en passant par les opéras de Mozart (Figaro, Leporello, Papageno, Malatesta…), ou encore le répertoire romantique ; il a chanté avec les plus beaux ensembles actuels (Arts Florissants, Talens lyriques, Concert Spirituel, Poème Harmonique) et dans des hauts-lieux de la musique (Festival d’Aix-en-Provence entre autres).Amoureux de l’Histoire de la chanson française, Arnaud Marzorati désire plus que tout unir sa passion de la littérature du XIXe siècle à celle de la scène en étudiant l’impact, à cette époque, de la chanson, quelle qu’elle soit, sur la vie politique et littéraire — aidé dans cette tâche musicologique par la Fondation Royaumont. Sa démarche originale a déjà pris forme dans la concrétisation de plusieurs enregistrements comme La bouche & l’oreille (Chansons de Gustave Nadaud), France 1789, Révolutions et Votez pour moi.