Biographie

Arno (de son vrai nom Arnaud Charles Ernest Hintjens), est un chanteur blues/rock et un acteur belge, né le 21 mai 1949 à Ostende en Belgique, d'un père aviateur et mécanicien dans l'aéronautique, et d'une mère dans le vent qui aime Juliette Gréco et le rock'n'roll. C'est un flamand d'expression française (mais d'origine néerlandophone) qui utilise aussi parfois l'anglais dans ses oeuvres musicales.En 1972 Arno forme son premier groupe Tjens Couter qui devient en 1977 Tjens Couter and the TC Band. Après en avoir arrêté l'activité vers la fin de la décade, il s'ouvre une parenthèse à Ostende où il devient le cuisinier de Marvin Gaye. Au début des années 80, Arno transforme une nouvelle fois le nom de son groupe en TC Matic qui finira par se séparer en 1986, ce qui l'incite à se lancer dans une carrière solo, d'abord sur Virgin, puis sur Delabel. C'est alors qu'il commence à revisiter des grands tubes, ceux d'Adamo, Brel, Ferré, Gainsbourg ou les Rolling Stones. En 1991 il forme le groupe Charles et les Lulus qui ne durera pas très longtemps non plus. En 1994 Arno revient à la musique de film avec Personne ne m'aime de Marion Vernoux ; en 1978 il avait écrit celle de Le concert d'un seul homme de Dominique Deruddere. En tant qu'acteur, il a tourné en 1996 dans Camping Cosmos de Jan Bucquoy (où il tient le rôle d'un maître nageur homosexuel) et en 1997 dans Alors, voilà de Michel Piccoli, dont il écrira la bande originale. Bègue, il est connu pour sa voix brisée à la Tom Waits et ses textes touchants, parfois empreints de naïveté. Chantant en anglais, en néerlandais et en français, il est l'auteur de nombreux tubes (Putain, Putain, Bathroom Singer, Elle adore le noir, Les yeux de ma mère, Je veux nager, Chic et pas Cher). Il s'est fait une spécialité de reprises toujours très originales de standards francophones (Les Filles du bord de mer, Le Bon Dieu, Comme à Ostende, Elisa), ou anglophones (Mothers Little Helpers, Knowing Me, Knowing You). Il a reçu 5 fois l'"Humo's Pop Poll Award" du meilleur chanteur belge. Abandonnant un peu l'anglais au cours du temps, sa musique reste un vaste mélange des genres, l'accordéon y côtoyant la guitare électrique. C'est sur scène qu'il prend sa vraie mesure comme en témoigne ses deux "live" : En Concert (à la française) - qui contient des versions magnifiques de Les Yeux de Ma Mère et Je ne veux pas être grand - et Live in Brussels sorti en 2005.En 2001, il reçoit le titre de Chevalier des arts & lettres à Paris. En février 2002 Arno sort un album à son image, rock et attendrissant : Arno Charles Ernest qui sera suivi en 2004 par French Bazaar récompensé par une Victoire de la musique en 2005 dans la catégorie "Meilleur album pop-rock de l'année". En 2006, il joue dans le film de Samuel Benchetrit J'ai toujours voulu être un gangster et tient le rôle principal de Komma, un film de Martine Doyen présenté au Festival de Cannes, tout en préparant l'enregistrement d'un nouvel album, Jus de Box qui sort en janvier 2007. En 2008 arrive dans les bacs Covers Cocktail où il rend hommage à ses confrères, qui sera suivi en 2010 par le cosmopolite album Brussld chanté en flamand, français, anglais et arabe. En septembre 2012, Arno en excellente forme sort Future Vintage, un très bon cru où il donne le meilleur de son talent.