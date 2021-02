Biographie

Arno Cost symbolise à lui seul la relève des DJs et producteurs de house français. Il fait partie de la nouvelle génération qui ambitionne d esuccèder aux David Guetta, Bob Sinclar, et autres Martin Solveig. Apparu en 2006, Arno Cost sort en 2007 « Magenta » qui est plébiscité par les meilleurs DJs de la planète. Viennent ensuite les remixes pour Antoine Clamaran, David Vendetta, ou l'incontournable David Guetta. Après « Cyan » en 2009, Arno Cost sort en 2011 « The Days to Come » avec Arias et Michael Feiner. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015