Biographie

Véritable éminence grise d'une pop française rayonnante, Arnold Turboust est parti de la scène rock rennoise (Marquis de Sade) et a connu le succès avec le tube « Adelaïde » (1986), avant de mener une double carrière de compositeur et producteur pour Etienne Daho ou pour son propre compte. En 2007 paraît Toute Sortie Est Définitive, un album discret et sophistiqué, à l'image de son auteur.