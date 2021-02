Biographie

AronChupa est le nom d'artiste d'Aron Michael Ekberg, né le 30 mars 1991 à Boras, en Suède. Footballeur dans un modeste club de quatrième division suédoise, il doit plus sa notoriété à la musique qu'au ballon rond. En 2012, il forme le groupe d'electro rap Albatraoz dont le single du même nom devient un tube en Suède. Le groupe se sépare après l'échec d'un second single et AronChupa ré-enregistre « I'm an Albatraoz » en version dance avec sa soeur Nora Ekberg au chant. La chanson devient numéro un en Suède et au Danemark, ainsi qu'un succès en Europe du Nord. La France accueille elle aussi ce titre festif qui contient un couplet en français. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015