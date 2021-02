Biographie

Leader des Jazz Messengers, emblème du courant hard bop, le batteur Art Blakey a marqué l'histoire du jazz en redéfinissant les rôles du batteur et de chef dans un ensemble. Cette formation mythique fut un tremplin pour bon nombre de musiciens d'exceptions comme Wayne Shorter, Keith Jarrett, Jackie McLean ou Branford Marsalis. Influencé par les percussions africaines, sa technique de soliste s'illustre pleinement sur son disque Orgy in Rhythm (1957) qui témoigne de sa virtuosité et de son sens du rythme hors du commun. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015